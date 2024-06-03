Верещук прокомментировала заявление Безуглой по поводу украинцев за рубежом

Рассказала, чего делать точно не следует

Пугалки мобилизацию не улучшают, однако действуют разрушительным образом на демографию и экономику. Таков был ответ министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук народной депутатке Марьяне Безуглой. Последняя, напомним, вчера заявила о том, что украинцы за границей, не желающие становиться на военный учет, должны "сдать паспорта", то есть отказаться от гражданства.

Ответ на заявление Безуглой Верещук опубликовала в своем Facebook. Заявила, что не станет писать, что делать, чтобы люди возвращались, но может с уверенностью написать, чего делать точно не стоит.

"Не нужно разговаривать с людьми якобы они предатели или преступники. Не надо угрожать людям разными мерами, особенно вокруг их документов", — написала Верещук и отметила, что ее позиция обусловлена не добротой, а прагматичным подходом.

"Такие публичные заявления или шаги реальной пользы не принесут. Никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела. А вот вполне возможно, что каждое такое публичное заявление означает определенное количество украинцев, которые решат строить будущее свое и своих детей не в Украине. То есть, всевозможные такие страшилки мобилизацию не улучшают, а демографию и экономику ухудшают", – заметила Верещук.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как нардеп Безуглая наехала на украинцев за фото с пасками. В сети ей сразу ответили.