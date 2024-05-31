В Україні можуть подорожчати цигарки: у Раді дали добро, про які цифри йдеться

Остаточне рішення ще має затвердити парламент

Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизів на цигарки. У разі його ухвалення парламентом збільшиться ціна на тютюнові вироби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідний проєкт закону №11090 підтримали 22 народних депутати.

Він пояснив, що документом пропонується встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Європейського Союзу 2011/64/ЄС. Таким чином акциз на цигарки буде прив'язано до євро, а не гривні.

За словами нардепа, таким чином у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде збільшуватись на 5% щороку. Водночас Железняк підкреслив, що в цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.

Він також зазначив, що реалізація законопроєкт матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів. У 2025 році збільшення очікується на близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Варто зазначити, що у разі прийняття законопроєкту, вже з липня ставка акцизу на сигарети з фільтром становитиме 47 євро за 1000 сигарет з фільтром. До 2028 року ставка поступово зростатиме і насамкінець складе близько 90 євро за 1000 сигарет.

Раніше "Телеграф" писав, що в Верховній Раді України не відкидають можливості заборони продажу тютюнових виробів у кіосках. Причиною послугувало те, що продавці кіосків не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) під час реалізації товару.