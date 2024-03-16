Батьки журналістки, яка загинула під час обстрілу, судитимуться з Fox News: у чому звинуватили телекомпанію

Fox News відправила журналістів у зону бойових дій

Сім'я Олександри Кувшинової, 24-річної фіксерки і журналістки з України, яка загинула в березні 2022 року, подала позов проти американського телеканалу Fox News.Телекомпанію звинувачують у недбалості.

Адже Fox News відправила журналістів, які були звʼязані контрактними зобовʼязаннями в зону активних бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього. Про це повідомляє Business insider

Зазначається, що позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

На думку батька журналістки, його донька була піддана небезпеці безпідставно.

Водночас телекомпанія Fox News опублікували заяву, у якій зазначила, що продовжує оплакувати загибель Кувшинової та П'єра Закжевського, але будуть "з повагою захищатися від неправдивих тверджень в рамках цього позову".

Нагадаємо, що навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл. Тоді загинули оператор П’єр Закржевський та українська фіксерка (провідник, який працює у своїй країні та допомагає іноземним журналістам, — ред.) Олександра Кувшинова. А британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News, Бенджамін Холл був тяжко поранений.

Раніше "Телеграф" писав, що відомого українського журналіста та керівника відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайла Ткача затримували біля польсько-білоруського кордону. Його разом із оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.