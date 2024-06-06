Будут ли из-за мобилизации массово выезжать 17-летние? Если будут, то только по одной причине

В Украине стабилизировалась ситуация с выездом граждан за границу

В Украине из-за полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация, вызвавшая определенное напряжение в обществе. Однако новая большая волна выезда из страны возможна только из-за резкого изменения ситуации на фронте.

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк: "Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне, — интервью с ученым-демографом".

По его мнению, те, кто был склонен к выезду за границу, в основном уже уехали. В то же время Позняк считает, что мобилизация может быть аргументом, чтобы семья задумалась о выезде из Украины молодых парней, которым сейчас 17 лет.

"Сейчас должно быть какое-то резкое изменение ситуации именно на фронте, чтобы возникла новая большая волна. Отдельные лица, семьи уезжают, кто-то возвращается, но в целом мы можем говорить о стабилизации контингента вынужденных мигрантов", — подчеркнул демограф.

Напомним, народный депутат Украины Руслан Горбенко заявил, что в этом году в ряды украинских защитников нужно еще призвать 110 тысяч человек. Он сослался на данные военных.