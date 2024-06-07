Директор Миколаївського аеропорту продовжує отримувати чималу зарплату: "повітряні ворота" знищили ще два роки тому

Будівля термінала перетворилася на руїну

Миколаївський аеропорт припинив свою роботу після початку широкомасштабного вторгнення Росії та був майже зруйнований під час боїв з російськими окупантами в березні 2022 року. Попри це, деякі співробітники аеропорту продовжують отримували чималу заробітну плату.

Як з'ясував "Телеграф", в.о. генерального директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" отримав за минулий рік зарплату у понад 600 тисяч гривень. Зазначимо, що ним є Берко Володимир Михайлович.

Згідно з декларацією Берко, яку він подав у березні 2024 року, за 2023 рік він отримав 667 135 гривень заробітної плати. Крім того, минулого року він отримав 83 810 гривень пенсії.

Як відомо, на початку березня 2022 року на території "Миколаївського міжнародного аеропорту" відбувалися бої між Збройними силами України та російськими окупантами, які намагалися прорватися до міста. Зрештою Силам оборони вдалося відбити атаки ворога і не дати йому зайняти позиції на території аеропорту.

Проте в ході боїв аеропорт зазнав численних обстрілів з боку російських військ. В результаті цього об'єкт був фактично знищений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в.о. директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" Олександр Коняхін отримав за 2023 рік зарплату у понад мільйон гривень.