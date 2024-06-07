Директор Николаевского аэропорта продолжает получать немалую зарплату: "воздушные ворота" уничтожили еще два года назад

Здание терминала превратилось в руину

Николаевский аэропорт прекратил работу после начала широкомасштабного вторжения России и был почти разрушен во время боев с российскими оккупантами в марте 2022 года. Тем не менее, некоторые сотрудники аэропорта продолжают получать немалую заработную плату.

Как выяснил "Телеграф", и.о. генерального директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" получил за прошлый год зарплату более чем в 600 тысяч гривен. Отметим, что им является Берко Владимир Михайлович.

Согласно декларации Берко, которую он подал в марте 2024 года, за 2023 он получил 667 135 гривен заработной платы. Кроме того, в прошлом году он получил 83810 гривен пенсии.

Как известно, в начале марта 2022 года на территории "Николаевского международного аэропорта" происходили бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами, пытавшимися прорваться в город. В конце концов, Силам обороны удалось отбить атаки врага и не дать ему занять позиции на территории аэропорта.

Однако в ходе боев аэропорт подвергся многочисленным обстрелам со стороны российских войск. В результате этого объект был фактически уничтожен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и.о. директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожья" Александр Коняхин получил за 2023 год зарплату более миллиона гривен.