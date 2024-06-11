"Оберег" найдет всех: реестр военнообязанных получит доступ к реестру Пенсионного фонда

Автоматическое взаимодействие должно быть реализовано уже до июля

Между Реестром Пенсионного фонда и реестром военнообязанных "Оберег" реализуют автоматическое взаимодействие. Последний будет получить данные о застрахованных работниках. Такое нововведение должно быть реализовано до 5 июля.

Кабинет министров Украины поручил ПФ №650 обеспечить электронное информационное взаимодействие. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В самом постановлении в первую очередь говорится о работниках, подлежащих бронированию, но закон о цифровизации военного учета №3549-IX предусматривает постоянную передачу данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.

По словам профильного заместителя Министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко, МО совершили, по сути, обмен с самими базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы и "на очереди Пенсионный фонд".

По ее словам, обмен данным важен, поскольку Минобороны будет иметь возможность видеть трудовой или профессиональный путь военнообязанного, что позволит делать рекрутинг и прочее.

Статья 14 Закона о Едином государственном реестре "Оберег" предусматривает, что Пенсионный фонд передает в электронном виде в Реестр военнообязанных:

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

сведения об опыте работы по специальности;

сведения об установлении, смене группы инвалидности.

Справка: "Оберег" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, инструмент военного учета граждан.Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как работает "Оберег" в Украине и что изменилось для военнообязанных с введением этого электронного реестра.