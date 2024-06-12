Світло в Україні відключатимуть 13 червня, але є й хороші новини: озвучено графік

Період відключень буде дуже коротким

В Україні у четвер, 13 червня, діятимуть графіки відключення світла у всіх областях. Втім, цей період триватиме лише дві години.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у своєму telegram-каналі. Зазначається, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00 на всій території країни.

"Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що з 8 червня в Україні діють м’якіші графіки відключення електрики, через що відключення в середньому тривають до 4 годин на добу. Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що погіршення ситуації очікується у липні. Тоді, за його словами, світла може не бути за 10 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла в Україні може бути ще два-три роки. Експерт розповів, що росіяни змінили тактику і почали знищувати саме генеруючі потужності.