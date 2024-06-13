"Перша доба була пеклом": українка поскаржилася на відомого перевізника

Дівчина розповіла, що в дорозі неможливо було купити каву, їжу чи навіть сходити до туалету

Українка, на ім'я Юлія поскаржилася у соціальній мережі на перевізника Pavluks, послугами яких вона скористалася, щоб здійснити поїздку з Києва до Лондона. Дівчина вказала на низку проблем, які їй видалися важливими.

Про це вона написала пост на своїй сторінці у Facebook, під яким користувачі порівняли її поїздку із поїздкою на евакуаційному поїзді. Автор посту наголосила, що водій за першу добу зупинявся максимум на 10 хвилин.

"Перша доба була пеклом. Якщо водій десь зупинявся, то це було 10 хвилин. За ті хвилини, для буса, практично неможливо або замовити каву, або відстояти чергу в туалет, тим більше замовити щось поїсти. Я встигла за день якось випити кави, а ввечері дістатися туалету, вибачте. На митниці за туалет приймали тільки кеш-злоті, яких у мене не було..Моя молода сусідка просто поїла наступного дня, коли нас близько 9-ї ранку викинули на автовокзалі", — розповіла Юлія.

Їй пообіцяли, що автобус буде о 10 годині ранку, проте сталося все не так, як планувалося. Диспетчер перенесла їй квиток на 15.00. Однак, на цьому неприємності для Юлії не закінчилися. Ще одним розчаруванням став той факт, що в автобусі каву та інше можна купити лише за злоті (готівку), а картки не приймають.

"Запитую, коли пересадка. Дуже крута провідниця відповідає мені так, що я, читаючи польською через два слова з 6 років, не можу її зрозуміти. Сусід підказав, що мене пересадять о 21.30. Я розумію, що ніхто не повинен зі мною гасати. Але я замовляла квиток до Лондона через Pavluks. Як виявилося, дівчина провідник вільно спілкується російською. Мабуть, принципово не захотіла мені відповідати. Можливо, я їй здалася не дуже багатою. Я дуже шкодую, що скористалася цим сервісом", — підсумувала авторка посту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні поточного року трапився скандал у поїзді "Укрзалізниці" Київ-Чернігів. Військового із собакою не пустили у вагон.