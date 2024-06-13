"Первые сутки было адом": украинка пожаловалась на известного перевозчика

Девушка рассказала, что в дороге невозможно было купить кофе, еды или даже сходить в туалет

Украинка по имени Юлия пожаловалась в социальной сети на перевозчика Pavluks, чьими услугами она воспользовалась, чтобы совершить поездку из Киева в Лондон. Девушка указала на ряд проблемы, которые ей показались важными.

Об этом она написала пост на своей странице в Facebook, под которым пользователи сравнили ее поездку с поездкой на эвакуационном поезде. Автор поста подчеркнула, что водитель за первые сутки останавливался максимум на 10 минут.

"Первые сутки были адом. Если водитель где-нибудь останавливался, то это было 10 минут. За те минуты, для буса, практически невозможно или заказать кофе, или отстоять очередь в туалет, тем более заказать что-нибудь поесть. Я успела за день однажды выпить кофе, а вечером добраться до туалета, извините. На таможне за туалет принимали только кэш-злотые, которых у меня не было. Моя молодая соседка просто поела на следующий день, когда нас около 9 утра выбросили на автовокзале", — рассказала Юлия.

Ей пообещали, что автобус будет в 10 часов утра, однако произошло все не так как планировалось. Диспетчер перенесла ей билет на 15:00. Однако на этом неприятности для Юлии не закончились. Еще одним разочарованием стал тот факт, что в автобусе кофе и прочее можно купить только за злотые (наличные), а карты не принимают.

"Спрашиваю, когда пересадка. Очень крутая проводница отвечает мне так, что я, читая по польски через два слова с 6 лет, не могу ее понять. Сосед подсказал, что меня пересадят в 21.30. Я понимаю, что никто не должен со мной носиться. Но я заказывала билет в Лондон через Pavluks. Как оказалось, девушка проводник свободно общается на русском. Пожалуй, чисто принципиально не захотела мне отвечать. Возможно, я ей показалась не очень богатой. Я очень сожалею, что воспользовалась этим сервисом", — подытожила автор поста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте текущего года случился скандал в поезде "Укрзализныци" Киев-Чернигов. Военного с собакой не пустили в вагон.