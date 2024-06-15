Война и пандемия изменили подростковые субкультуры в Украине: эксперт рассказал о новых реалиях

Внешний вид современных подростков еще не означает принадлежность к определенной субкультуре

Пандемия COVID-19 и полномасштабная война с Россией оказали кардинальное влияние на процесс социализации детей и подростков в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал аналитик киевского Центра гражданских свобод, эксперт по субкультурным и ультраправым группам Вячеслав Лихачев в материале "Анимешники, скейтеры и готы: стоит ли волноваться родителям из-за подростковых субкультур".

По его словам, локдауны, перемещение внутри страны и выезд за границу привели к обрыву социальных связей молодежи. Обучение, которое преимущественно проходило онлайн, также сыграло свою роль в изменении процесса социализации.

"Сейчас трудно говорить о существовании классических молодежных субкультур в их традиционном понимании (эмо, скинхеды, рэперы и т.д.). Больше нет четкого разделения на "своих" и "чужих", представителей враждующих субкультур. Современная молодежь открыта к экспериментам с самовыражением. Они красят волосы в яркие цвета и слушают разную музыку. Но это еще не значит, что принадлежат к какой-то субкультуре", — отметил Вячеслав Лихачев.

Эксперт подчеркнул, что ныне субкультуры подростков преимущественно виртуальны. Это люди, потребляющие схожий аудиовизуальный контент в интернете и соцсетях. Живое общение часто отсутствует — существует только круг онлайн знакомых, объединенных вокруг общей эстетики.

По мнению эксперта, такой эскапизм среди подростков может являться реакцией на травматические события войны. Это своеобразный защитный механизм, попытка укрыться от жестокой реальности.

"Такой эскапизм вряд ли приведет к полному отчуждению от действительности. Скорее, это временная отдушина, помогающая адаптироваться и справиться со сложными обстоятельствами" — рассуждает Лихачев.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Киеве вежливо указали место представителям молодежных субкультур. Для них выделили отдельную локацию.