"Самі собі премії виписують": нардепка розповіла, хто в Раді отримує понад двісті тисяч на місяць

Народну обраницю її зарплата не влаштовує, а ситуацію вона назвала "іспанським соромом"

Народна депутатка Олександра Устінова поскаржилась на свою зарплату, яка в п’ять разів менша ніж у керівництва апарату Верховної Ради України (ВРУ). Нардепка отримує трошки більш як 37 тисяч за місяць.

Керівництво апарату ВРУ у 2024 році отримувало зарплату від 198,4 тисячі до 259,8 тисячі гривень за місяць. Про це членкиня фракції "Голос", членкиня Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова написала у фейсбуці.

"Середня зарплата керівництва апарату Верховної Ради (підрозділ, який організовує роботу парламенту) 260 тис. грн. Моя зарплата за минулий місяць ― 37 тис. грн. І це я ще доплату за доступ до таємниці і як голова фракції отримую", ― написала Устінова.

Нардепка показала, скільки отримала за минулий місяць

Вона зазначила, що керівництво апарату ВРУ, яке забезпечує роботу народних депутатів, отримає у 5 разів більше ніж самі нардепи. Устінова назвала і причину. Нібито керівництво апарату Ради саме собі виписує великі премії. А коли депутати хотіли це скасувати, то їм погрожували скороченням секретаріатів.

У апараті ВРУ отримують у 5 разів більше

"А знаєте чому ― бо вони самі собі премії в рази більші за зарплати виписують. Коли депутати вирішили це скасувати, багатьох обдзвонювали та натякали, що саме їх секретаріати скоротять, допомагати більше не будуть і т.д. Іспанський сором", ― написала Устінова.

Думки українців стосовно цього розділились. Один з коментаторів назвав нардепів "аматорами" і написав, що бюрократи такого рівня, як керівництво апарату Ради, повинні отримувати велику зарплатню. Декілька коментаторів погодились, що депутатам треба платити більше.

У декого виникло питання, хто саме отримує 260 тисяч гривень ― безпосередньо керівник та його заступники, чи усі співробітники апарату. Хтось зовсім не здивувався таким преміям і написав, що так "весь держсектор робить". А дехто нагадав, що пенсіонери зовсім на 5000 гривень виживають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спікер Ради Стефанчук наказав підготувати звернення до Уряду. Воно стосується футболок та спортивних костюмів.