"Сами себе премии выписывают": нардеп рассказала, кто в Раде получает более двухсот тысяч в месяц

Народную избранницу ее зарплата не устраивает, а ситуацию она назвала "испанским стыдом"

Народный депутат Александра Устинова пожаловалась на свою зарплату, которая в пять раз меньше, чем у руководства аппарата Верховной Рады Украины (ВРУ). Нардепка получает чуть более 37 тысяч в месяц.

Руководство аппарата ВРУ в 2024 году получало зарплату от 198,4 тысячи до 259,8 тысячи гривен в месяц. Об этом член фракции "Голос", член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова написала в фейсбуке.

"Средняя зарплата руководства аппарата Верховной Рады (подразделение, которое организует работу парламента) 260 тыс. грн. Моя зарплата за прошлый месяц ― 37 тыс. грн. И это я еще доплату за доступ к тайне и как глава фракции получаю", ― написала Устинова.

Нардепка показала, сколько получила за прошлый месяц

Она отметила, что руководство аппарата ВРУ, которое обеспечивает работу народных депутатов, получит в 5 раз больше, чем сами нардепы. Устинова назвала и причину. Якобы руководство аппарата Рады само себе выписывает большие премии. А когда депутаты хотели это запретить, то им угрожали сокращением секретариатов.

В аппарате ВРУ получают в 5 раз больше

"А знаете почему ― потому что они сами себе премии в разы больше зарплаты выписывают. Когда депутаты решили это отменить, многих обзванивали и намекали, что именно их секретариаты сократят, помогать больше не будут и т.д. Испанский стыд", ― написала Устинова.

Мнения украинцев по этому поводу разделились. Один из комментаторов назвал нардепов "аматорами" и написал, что бюрократы такого уровня, как руководители аппарата Рады, должны получать большую зарплату. Несколько комментаторов согласились, что депутатам нужно платить больше.

У некоторых возник вопрос, кто именно получает 260 тысяч гривен ― непосредственно руководитель и его заместители, или все сотрудники аппарата. Кто-то совсем не удивился таким премиям и написал, что так "весь госсектор делает". А некоторые напомнили, что пенсионеры совсем на 5000 гривен выживают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спикер Рады Стефанчук обязал подготовить обращение к правительству. Оно касается футболок и спортивных костюмов.