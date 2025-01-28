Керували господарствами, володіли землею та відправляли вояків на війну: за яких обставин в Україна жінки набували цих прав

Реєстр 1724 року відкрив унікальне явище в історії України – феномен козацьких вдів

Історія української держави багата на приклади впливових жінок. Від княгині Ольги, яка мудро керувала Київською Руссю, до Анни Ярославни, що стала королевою Франції, українські жінки демонстрували неабиякі лідерські якості. Особливе місце в цьому переліку займає Анастасія Маркович, дружина гетьмана Івана Скоропадського. Народні перекази зображують її як жінку з булавою – символом влади, що підкреслює її авторитет та вплив у тогочасному суспільстві.

Унікальний феномен козацьких вдів – це яскрава сторінка української історії, що демонструє особливу роль жінки в козацькому суспільстві. Відповідно до козацького реєстру 1724 року, ці жінки не просто зберігали пам'ять про своїх чоловіків, але й активно продовжували їхню справу, керуючи господарством та беручи участь у військовій організації краю.

Господині козацьких земель

Козацькі вдови успадковували не лише майно, але й обов'язки своїх чоловіків. Вони володіли землею, керували господарством та, що найважливіше, брали на себе відповідальність за виставлення вояків під час військових кампаній. Це свідчить про їхній високий соціальний статус та визнання їхньої ролі у суспільстві того часу.

Козацькі вдови мали право володіти землею, що давало їм можливість підтримувати своє господарство та утримувати сім'ю. Володіння землею було критично важливим, оскільки воно забезпечувало соціальний статус і економічну незалежність. Згідно з архівними даними, жінки могли управляти землями, які належали їхнім чоловікам, і використовувати їх для ведення господарства

Крім управління землею, козацькі вдови також мали обов'язок виставляти вояків на війну. Це було частиною традиційної козацької системи, де кожен козак або його родина мали забезпечити військову службу. Коли чоловік загинув, вдова могла виставити замість нього сина або іншого члена сім'ї.

Їхня роль у збереженні економічного та військового потенціалу Гетьманщини заслуговує на окреме дослідження та може стати джерелом натхнення для сучасних українців. Адже в історії козацьких вдів ми бачимо приклад того, як українські жінки завжди вміли поєднувати господарську мудрість із державницьким мисленням та відповідальністю за майбутнє своєї землі.

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