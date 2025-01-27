Говорив про війну, мобілізацію та Трампа: головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю

Глава держави зробив низку заяв

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для італійського видання Il Foglio. У ньому він розповів про головні виклики для України, повоєнні гарантії безпеки та проблеми з мобілізацією.

Саме інтерв’ю було оприлюднено у youtube-каналі Офісу президента. "Телеграф" наводить головні заяви Зеленського.

Про Трампа

Зеленський зазначив, що йому імпонують нинішні заяви президента США Дональда Трампа про необхідність досягти угоди про завершення війни.

Але він додав, що багато залежатиме від того, чи хоче Володимир Путін завершення війни.

"На мою думку, не хоче", — сказав Зеленський.

Він сказав, що обговорював із Трампом гарантії безпеки, а також зазначив, що США зараз можуть прискорити наближення світу, але це вимагатиме рішучих кроків.

При цьому президент розкритикував Будапештський меморандум і висловив думку, що даремно Україна відмовилася від ядерної зброї.

"Я йому (Трампу, — ред.) розповів, що ми поміняли ні на що. Ми обміняли ядерну зброю на війну. Реально. Вона почалася пізніше, але реально на війну. І він сказав так: Я розумію, про що ви говорите" — сказав Зеленський.

Про гарантії безпеки

Зеленський каже, що Росія розуміє лише мову сили, тому Заходу варто показати згуртованість.

"Росія — це саме така держава, вона не відрізняється від сьогоднішнього Ірану. Нічим і від Північної Кореї. Тому вони знаходять таке союзництво. Я не дуже вірю, що це історичне союзництво, але на сьогодні вони це мають. Як їм відповісти? Які гарантії ми маємо? Не хотів би, щоб наші люди просто ходили вулицею з автоматами у мирний час, розуміючи, що будь-якої миті з Росії може хтось приїхати на танках, ракети прилетять", — сказав він.

Крім того, він додав, що домогтися стабільного миру неможливо, якщо гарантуватиме його лише Європа.

Про мобілізацію

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни багато українців взяло до рук зброю, щоб зупинити російські війська. І це тоді дозволило зупинити загарбників на підходах до Києва, втрата якого призвела б до безумовної поразки. Однак зараз багато хто втомився і з набором нових людей до армії є проблеми.

"Згідно із законодавством, мобілізуються сьогодні люди 25 років плюс. Мобілізація йде і вона мобілізує досить велику кількість людей у цьому віці. Вони мають ротації чи відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно треба працювати над якістю цього", — сказав він.

При цьому він каже, що є й інші питання, на зразок того, чи повертатимуться демобілізовані люди на фронт.

"Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому… ну тоді треба було в перший день здаватися. Бо якщо завтра половина людей піде додому, то повернеться Путін і нас уб’є всіх", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський у кулуарах Світового економічного форуму в Давосі пояснив, чому Україну доведеться приймати до НАТО.