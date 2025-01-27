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Чи створить Україна аналог ЗРК Patriot? Авіаексперт спростував слова Сирського

Автор
Ігор Тимофєєв
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Для ЗРК Patriot потрібне потужне шасі
Для ЗРК Patriot потрібне потужне шасі. Фото Колаж "Телеграфу"

Світ вже знає два вдалі приклади випуску аналогів "Петріота"

Українська оборонка навряд чи здатна випускати аналог американського ЗРК Patriot, хоча головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і заявив про таку можливість вітчизняного ВПК. І на те є кілька організаційних і технічних причин.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він пояснив, яка країна здатна виробляти аналог "Петріота".

Авіаційний експерт нагадав, що Україна з великими труднощами випускає протитанкові ракети, а "Петріот" їй тим більше буде не по силах.

— По-перше, власна ракета. По-друге, складний радар з фазованою антенною решіткою — взагалі топова технологія. Три пускові установки — це величезні вантажівки. Не КрАЗи, а більше — це MAN. Україна не випускає таких великих вантажівок, і я вже не кажу про купу іншого обладнання, — додає Валерій Романенко.

Він погодився, що Україна може виробити генератор до цього ЗРК, однак у ньому має бути дотримано багато вимог щодо стабільності роботи.

— Я думаю, що пан командувач — трішечки оптиміст. Хотів вселити оптимізм в нас, але, на жаль, для оптимізму потрібні реальні речі. От і в даному випадку я не думаю, що наші підприємства оборонного комплексу, які весь час знаходиться під обстрілом росіян, зможуть впоратися з таким завданням, — поділився думкою авіаексперт.

За його словами, ніхто в світі не виробляє реальний аналог "Петріота". І тільки Ізраїль має власну дуже потужну ПРО – комплекс "Праща Давида".

— По-перше, він кращий за Patriot, по-друге, втричі дешевший за Patriot. Вони продали його Фінляндії за 317 мільйонів доларів, а Patriot коштує 1 млрд доларів. Ракети з "Пращі Давида" в п'ять разів дешевші за найсучасніші ракети "Петріот" MSE (ще є версія ракети CRI) і вони не взаємозамінні, — пояснює Валерій Романенко.

Згадавши європейську спробу випустити аналог Patriot — наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T – авіаексперт підтвердив, що його можна застосовувати проти аеродинамічних цілей і балістичних ракет, однак Україна отримала лише один комплекс у травні-червні 2023 року і до кінця цього року нам обіцяли другий.

— Але поки інформації про його надходження не було, окрім того, жодної інформації в медіа про його використання та ефективність теж не було. Тому я роблю висновок, що з цим комплексом щодо ураження балістичних цілей все ж таки є проблеми, — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що не так із ізраїльською системою сповіщення про повітряну загрозу.

Теги:
#ППО #Праща Давида #ЗРК Patriot #ППО Patriot #SAMP/T #Валерій Романенко