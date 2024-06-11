Переплатили мільйони? Полтавську міськраду підозрюють у купівлі дронів для ЗСУ за завищеними цінами

Безпілотники придбав департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили у Полтавської міськради документи, пов’язані із купівлею 170 безпілотників. Чиновників підозрюють у можливій розтраті майна.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно з нею, зараз триває попереднє розслідування у рамках справи за статтею 191 (4) Кримінального кодексу України: присвоєння, незаконне присвоєння майна або захоплення внаслідок зловживання посадою. Кримінальне провадження було внесено до ЄРДР на підставі інформації, опублікованої 2 січня на веб-сайті онлайн — видання "Регіон Полтава".

Ці дані стосуються аналізу покупок 170 безпілотників на суму 38,9 млн. Наприкінці грудня безпілотники для військовослужбовців придбав департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради. Журналісти писали, що за результатами моніторингу сума переплат за дрони, які придбали нібито за завищеною вартістю, може досягати 9 мільйонів гривень (порівняно з цінами на ринку).

На даний час у рамках кримінального провадження проводиться судово-товарознавча експертиза для встановлення ринкових цін на закуплені квадрокоптери. Тому детектив теруправління Бюро економічної безпеки звернувся до Київського райсуду Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що належать до купівлі дронів та перебували у Полтавській міській раді. Це документи, які стосуються підготовки та проведення тендера задля придбання 170 безпілотників й документація укладання і виконання договору з продавцем ТОВ "ЗЕД-Мобайл". Клопотання детектива суд задовольнив.

Зазначається, що це другий тимчасовий доступ до документів Полтавської міськради, який отримали детективи: раніше таке рішення Київський райсуд ухвалив у лютому в межах кримінального провадження щодо придбання безпілотників. Також у лютому суд ухвалив дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення детективами БЕБ оригіналів документів постачальника дронів ТОВ "ЗЕД-Мобайл", які стосуються продажу квадрокоптерів та податкових накладних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жиректор Миколаївського аеропорту продовжує отримувати чималу зарплату, хоча "повітряні ворота" знищили ще два роки тому.