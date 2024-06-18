Демобілізація таки буде? У Раді працюють над законопроєктом, але є нюанс

Обнадійливі новини для військовослужбовців та їх родин

У вівторок, 18 червня, Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорив хід підготовки законопроєкту про демобілізацію. На нараді були присутні представники Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) та Міністерства оборони.

Одним з важливих питань наради була дієвість нового Закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Рада готує законопроєкт про демобілізацію

"На сьогоднішній нараді Комітету із представниками Міністерства оборони, Генерального штабу — одне з центральних питань — хід підготовки законопроєкту щодо демобілізації. Оскільки демобілізація це похідна від мобілізації, то на початку заслухали інформацію щодо дієвості Закону про мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

Посадовці з Генштабу розповіли, що мобілізаційні процеси активізувались після прийняття нового закону про мобілізацію. Є стійка тенденція щодо укомплектування чи створення військових підрозділів, які сприятимуть ротації. Демобілізацію будуть розглядати у середньостроковій перспективі.

"Посадовці Генерального штабу, зокрема, відзначили, що Закон вкрай позитивно вплинув на хід мобілізаційних процесів, намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять запровадити бажані механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації", — йдеться у повідомленні.

На засіданні також обговорили інші проблемні питання. Були підняті наступні теми:

бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК);

робота територіальних центрів комплектування (ТЦК);

затримання військовозобовʼязаних.

Над законопроєктом про демобілізацію працюють. Але є нюанс. Дата представлення законопроєкту у Комітеті — до жовтня 2024 року. Тобто, на це може піти понад три місяці.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв, скільки діятиме електронний квиток з QR-кодом. З 18 червня він має таку ж законну силу, як і паперовий документ.