Якщо Росія переможе… У Німеччині замислилися над своїм ставленням до українців

Серйозні загрози можуть зʼявитись для ЄС

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер вважає, що перемога Росії у війні проти України стане серйозною загрозою для Європейського Союзу (ЄС) та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Річ у тім, що зʼявиться ймовірність їхнього розпаду.

А фінансовий тиск на країни ЄС, зокрема й Німеччину, збільшиться в рази, адже кількість біженців з України зросте. Про це міністр сказав в інтервʼю ZEIT ONLINE.

"Якщо ми приймемо порушення Росією міжнародного права та агресивну війну, ЄС та НАТО можуть розпастись", — сказав Лінднер. "Бо поляки та чехи, наприклад, питали б себе, чи кинемо ми їх таким же чином у надзвичайній ситуації".

Він також сказав, що Німеччині доведеться прийняти і подбати про багато мільйонів додаткових біженців з України, якщо країна, на яку напала Росія, впаде.

"Це було б набагато дорожче, ніж нинішня допомога, яку ми надаємо", — сказав федеральний міністр фінансів.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, яким, на його думку, має бути мир в Україні. Він зазначив, що якщо Росії вдасться виграти цю війну, то в небезпеці будуть країни Балтії й не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії Петро Павел вважає, що Україні не вдасться відвоювати всі свої території у найближчому майбутньому. Друг нашої держави закликав реалістично дивитися на ситуацію.