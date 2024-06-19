Если Россия победит… В Германии задумались о своем отношении к украинцам

Серьезные угрозы могут возникнуть для ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линдер считает, что победа России в войне против Украины станет серьезной угрозой Европейскому Союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу (НАТО). Дело в том, что появится вероятность их распада.

А финансовое давление на страны ЕС, включая Германию, увеличится в разы, ведь количество беженцев из Украины вырастет. Об этом министр сказал в интервью ZEIT ONLINE.

"Если мы примем нарушение Россией международного права и агрессивную войну, ЕС и НАТО могут распасться", — сказал Линднер. "Потому что поляки и чехи, например, спрашивали бы себя, бросим ли мы их таким же образом в чрезвычайной ситуации".

Он также сказал, что Германии придется принять и позаботиться о многих миллионах дополнительных беженцев из Украины, если страна, на которую напала Россия, упадет.

"Это было бы гораздо дороже, чем нынешняя помощь, которую мы оказываем", — сказал федеральный министр финансов.

Напомним, что президент США Джо Байден рассказал, каким, по его мнению, должен быть мир в Украине. Он отметил, что если России удастся выиграть эту войну, в опасности будут страны Балтии и не только.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии Петр Павел считает, что Украине не удастся отвоевать все свои территории в ближайшем будущем. Друг нашего государства призвал реалистично смотреть на ситуацию.