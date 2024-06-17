Одні могли б воювати, а інші нехай працюють: у Німеччині розгорілися суперечки щодо виплат українцям

У скорочення виплат є й прихильники й противники

У Німеччині розгорілися нові дебати про пільги для українських біженців, яких навіть виселяють із квартир. Генеральний секретар Вільної демократичної партії Німеччини (СвДП) Біжан Джир-Сарай заявив, що нові біженці з України не повинні отримувати громадянські пільги в майбутньому, а натомість підпадати під дію Закону про пільги для осіб, які шукають притулку.

Як пише BILD, противники пільг для українців скаржаться, що через допомогу вони не зацікавлені у пошуку роботи. Ті, хто просить притулку в Німеччині, отримує 460 євро на місяць, а українські біженці — 563 євро.

"У нас всюди нестача робочих рук — наприклад, у сфері громадського харчування, у будівництві або у сфері догляду. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо забезпечити людям роботу", — заявив Джир-Сарай.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Бранденбургу Міхаель Штюбген виступив проти виплат українським чоловікам, які виїхали під час війни. Він назвав із "дезертирами". Він додав, що рішення про негайну виплату допомоги біженцям з України виявилося фундаментальною помилкою. Це "гальмо при виході на роботу", заявив Штюбген.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн погоджується з цим. За його словами, Німеччина не може підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією і водночас "залучати призовників до Німеччини з безумовними соціальними пільгами".

Водночас є й протилежна думка. Представник парламентської групи ВДП з політики на ринку праці Мартін Розманн упевнений, що твердження, що допомога заважає українцям працевлаштуватися, є хибною.

"До того ж, до завдань німецьких соціальних органів не може входити винесення судження про те, чи є людина дезертиром", — наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", влада Німеччини має намір відмовитися від соціальної підтримки великої групи українських біженців. Йдеться про людей, які відмовилися від працевлаштування.