Місто в жалобі, а небо в кулях на згадку про Валерію: у Німеччині попрощалися з убитою 9-річною українкою (фото)

Багато хто поклав квіти або запалив свічки біля мерії

У німецькому місті Дебельн, де було жорстоко вбито 9-річну українку Валерію, тисячі людей прийшли на площу, щоб попрощатися з нею. На прощанні був також мер міста Свен Лібхаузер.

Про це повідомила адміністрація Дебельна. Згідно з її оцінками, всього на прощання прийшло понад 2500 громадян. До них із трибуни звернувся мер, який висловив свої слова співчуття. Він також зазначив, що зараз важливо підтримувати сім’ю на знак солідарності.

"Велике співчуття народу до долі Валерії", — йдеться у повідомленні адміністрації.

Під звуки тромбонного хору церковна община дозволила відвідувачам запустити повітряні кулі. Багато хто поклав квіти або запалив свічки біля мерії.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року у місті Дебельн (Саксонія) безвісти зникла 9-річна Валерія. Дівчинка вирушила до школи, але так туди й не дійшла. Більше її ніхто не бачив. На відео з камер видно, що з ранку Валерія навіть не сіла в шкільний автобус. Після зникнення дитини розпочалися масштабні пошуки.

На жаль, дівчинку знайшли вже мертвою за тиждень після повідомлення про зникнення. Наразі підозрюваного у вбивстві дівчинки затримано у Празі.