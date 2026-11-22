Різницю між формами легко почути в короткому діалозі

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В українській мові навіть звичне й лагідне звертання до сина може викликати запитання щодо правильного написання. Зокрема, не всі знають, яке закінчення має бути у слові "синуля", коли кличуть дитину.

Як правильно звертатися до хлопчика — "синулю" чи "синуле" — пояснює словник "Горох". Вибір залежить від відмінка, адже форма для прямого звертання відрізняється від тієї, яку вживають в інших реченнях.

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Як правильно: "синулю" чи "синуле"

Щоб не помилитися, потрібно визначити, у якому відмінку вжито слово. Якщо ви говорите про сина й відповідаєте на запитання "кого?", правильно казати "синулю". Наприклад: "Я зараз покличу синулю".

Але коли звертаєтеся безпосередньо до дитини, потрібна інша форма — "синуле". Тож фраза "Синуле, ходи сюди!" буде правильною. У цьому випадку слово стоїть у кличному відмінку, адже використовується як звертання.

"Синулю" вживають у знахідному, а "синуле" – у кличному відмінку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому важливо не плутати відмінки

У словнику "Горох" початковою формою слова вказано "синуля". У таблиці відмінювання "синулю" наведено для знахідного відмінка однини, а "синуле" — для кличного.

Для порівняння: у реченні "Мій синуля вже вдома" слово відповідає на запитання "хто?" і вживається в називному відмінку. Якщо ж потрібно покликати хлопчика, слід використати кличну форму — "синуле" та відокремити звертання комою.

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