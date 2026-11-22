Оцтовий засіб підходить не для всіх кухонних поверхонь

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Мандаринові шкірки можна залити білим оцтом і зробити спрей, яким зручно прибирати жир зі стільниць і кухонної техніки. Оцет настоюють щонайменше два тижні, а перед прибиранням розводять водою в пропорції 1:1.

Рецепт із апельсиновими шкірками, який можна адаптувати для мандаринових, опублікувало видання The Straits Times. Складіть шкірки в чисту скляну банку, залийте білим дистильованим оцтом, щоб він повністю їх покрив, і закрийте кришкою.

Тримайте банку в прохолодному темному місці й час від часу струшуйте. Коли оцет настоїться, процідіть його, змішайте з водою і перелийте в пляшку з розпилювачем.

Для настоювання оцту зі шкірками потрібно щонайменше два тижні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Ми випробували сушіння, настоювання та заварювання, щоб рецепти давали однаковий результат, були безпечними й легко відтворювалися на різних кухнях", – сказав шеф-кухар і менеджер з роботи з клієнтами у сфері харчування та напоїв компанії Sodexo Гаріш Ар’я, який розробив добірку рецептів із цитрусових шкірок.

Для пряного аромату до шкірок можна додати паличку кориці й 10 бутонів гвоздики, радить Live Simply. Спрей підійде і для мийки чи внутрішніх поверхонь холодильника: після нанесення протріть їх чистою вологою ганчіркою. На граніті й мармурі оцет не використовуйте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як використати мандаринову шкірку в побуті та перетворити її з кухонних відходів на корисну річ для дому.