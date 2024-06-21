Нові подробиці вбивства 9-тирічної Валерії в Німеччині: МЗС України надало офіційну відповідь

Справа перебуває на постійному контролі Посольства України в ФРН

Міністерство закордонних справ України поділилося інформацією щодо розслідування вбивства дівчинки Валерії на території Німеччини. Свою офіційну відповідь вони надіслали виданню "Телеграф".

За даними відомства, мати дитини ще 8 червня звернулася до Посольства України у ФРН з проханням сприяти у розшуку зниклої доньки. Дипломати негайно контактували з німецькими правоохоронними органами.

Наразі за запитом німецьких правоохоронців у Празі заарештовано підозрюваного — особу молдовського походження. Вирішується питання його екстрадиції до Німеччини.

МЗС запевняє, що Посольство України у ФРН надає необхідну консультативну та інформаційну допомогу німецьким слідчим органам. У разі ухвалення батьками рішення про поховання дитини в Україні, дипломати оформлять необхідні документи для перевезення тіла.

Справа перебуває на постійному контролі Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в ФРН. Але направляти українських правоохоронців для розслідування нема потреби й можливості.

Як розповідав "Телеграф" раніше, батько дитини записав ще одне відеозвернення, у якому просить не хейтити його рідних та не звинувачувати у шахрайстві.