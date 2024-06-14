Вбивство 9-річної Валерії: нові подробиці про основного підозрюваного по справі
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Нові деталі резонансної справи
Основний підозрюваний у вбивстві 9-річної українки Валерії в німецькому Дебельні ― уродженець Молдови Андрій ― втік. Його не можуть знайти на території Німеччини та Чехії.
Сам він постійно проживає у Празі, а востаннє його бачили у місті Млада-Болеслав (Чехія). Воно знаходиться за 200 км від Дебельна, де і вбили дівчинку, повідомляє Bild.
Підозрюваний у вбивстві 9-річної Валерії втік
Правоохоронні органи офіційно не коментують хід розслідування. Проте журналістам німецького ЗМІ вдалось дізнатись, що Андрій був у Дебельні в день зникнення дівчинки, тобто 3 червня.
Зараз його шукають правоохоронці у Німеччині та Чехії, проте не можуть знайти. Востаннє його бачили у чеському місті Млада-Болеслав. Він був у кабріолеті.
За даними ЗМІ, Андрій ― колишній коханий матері Валерії. У день зникнення дівчинки він їй писав та вимагав поговорити з ним телефоном.
Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла зранку 3 червня. Її шукали протягом тижня. Німецькі правоохоронці зв’язувались з колегами в Польщі, Чехії та Україні. Під підозрою був навіть батько дівчинки, який з фронту записав емоційне звернення.
Трохи більш як через тиждень у лісі знайшли тіло дівчинки. Поліція підтверджує, що вона стала жертвою злочину.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще деталі стали відомі про вбивство 9-річної Валерії. У матеріалі зібрані подробиці стосовно ходу розслідування.