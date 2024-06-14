Підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії затримано у Празі: подробиці

Суд над підозрюваним відбудеться у Німеччині

У Празі заарештували 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-ї річної Валерії у Німеччині. За деякими даними, він був хлопцем матері вбитої дівчини.

Про це повідомляє прокуратура німецького міста Хемніц. Наразі вирішується питання про те, щоб переправити затриманого громадянина Молдови до Німеччини.

Чоловік був затриманий в одному із празьких ресторанів 14 червня близько 10:15 ранку за місцевим часом. Раніше він перебував у розшуку за національними та європейськими ордерами на арешт. Наразі чоловік у СІЗО Чехії, але найближчим часом його планують перевести до Німеччини.

"Найближчим часом його буде передано до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", — додали правоохоронці, зазначивши, що більше подробиць навести не можуть.

За даними газети "Bild", заарештований з імовірним ім’ям Андрій — колишній хлопець матері, який останнім часом проживав у невеликому чеському містечку Млада-Болеслав, що за 200 кілометрів від Дебельна. У день зникнення Валерії затриманого було підключено до пошуків дівчинки у Дебельні. А вранці того ж дня близько 9:40 ранку чоловік зв’язався з матір’ю загиблої в месенджері і попросив терміново відповісти.

При цьому військовий біженець Геннадій Л. (55 років) зараз повністю реабілітований, адже на момент злочину перебував у Туреччині та лікував там зуби. Його перебування за кордоном було підтверджено лікарняними документами та відмітками про в’їзд та виїзд у паспорті.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомо про підозрюваного у вбивстві 9-річної українки. Він намагався втекти від правоохоронців на кабріолеті Peugeot сріблястого кольору.