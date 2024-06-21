Что будет с телом убитой в Германии 9-летней украинки, - получен официальный ответ

Дело находится на постоянном контроле Посольства Украины в ФРГ

Министерство иностранных дел Украины поделилось информацией о расследовании убийства девочки Валерии на территории Германии. Свой официальный ответ они прислали изданию "Телеграф".

По данным ведомства, мать ребенка еще 8 июня обратилась в Посольство Украины в Германии с просьбой оказать содействие в розыске пропавшей дочери. Дипломаты немедленно контактировали с немецкими правоохранительными органами.

По запросу немецких правоохранителей в Праге арестован подозреваемый — лицо молдавского происхождения. Решается вопрос его экстрадиции в Германию.

МИД уверяет, что Посольство Украины в ФРГ оказывает необходимую консультативную и информационную помощь немецким следственным органам. В случае принятия родителями решения о захоронении ребенка в Украине дипломаты оформят необходимые документы для перевозки тела.

Дело находится на постоянном контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в ФРГ. Но направлять украинских правоохранителей для расследования нет нужды и возможности.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, отец ребенка записал еще одно видеообращение, в котором просит не хейтить его родных и не винить в мошенничестве.