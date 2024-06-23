"Мені все це непросто": Олег Скрипка чесно сказав про свій вік та колір волосся

Музикант відповів на одне з найпопулярніших питань про його зачіску

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" та засновник фестивалю "Країна мрій" Олег Скрипка у травні відсвяткував своє 60-річчя і зізнався, що йому непросто прийняти такі великі цифри. Попри це, він пообіцяв своїм фанатам, що вони ще побачать його в минулому образі з фарбованим волоссям.

Про це музикант сказав "Телеграфу" у матеріалі: "Нам потрібні етнічна та мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу та концерт на руїнах Кремля" .

"Скажу відверто, мені все це непросто — мозок відмовляється сприймати такі великі цифри. Але ж час іде, і треба розуміти, що молодшими ми вже не станемо, а ось мудрішими, професійнішими і серцем більш відкритими — можемо", — сказав Скрипка.

Також він відповів на запитання про те, чому перестав фарбувати волосся, адже всі пам’ятають його яскравим блондином. За словами музиканта, це, ймовірно, пов’язане із віком.

"Напевно, через вік — чи то я вже серйозна людина, чи волосся стало менше (сміється). Але обіцяю своїм фанатам, якось зберуся з духом і обов’язково пофарбуюся!", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим займається Олег Скрипка під час війни.