"Мне всё это непросто": Олег Скрипка честно сказал про свой возраст и цвете волос

Музыкант ответил на один из самых популярных вопросов о его прическе

Солист группы "Вопли Видоплясова" и основатель фестиваля "Країна мрій" Олег Скрипка в мае отпраздновал свое 60-летие и признался, что ему непросто принять такие большие цифры. Несмотря на это, он пообещал своим фанатам, что они еще увидят его в прошлом образе с крашенными волосами.

Об этом музыкант сказал "Телеграфу" в материале: "Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля".

"Скажу откровенно, мне все это непросто — мозг отказывается воспринимать такие большие цифры. Но ведь время идет, и надо понимать, что моложе мы уже не станем, а вот более мудрыми, профессиональными и сердцем более открытыми — можем", — сказал Скрипка.

Также он ответил на вопрос о том, почему перестал красить волосы, ведь все помнят его ярким блондином. По словам музыканта, это, вероятно, связано с возрастом.

"Наверное, из-за возраста — то ли я уже серьезный человек, то ли волос стало меньше (смеется). Но обещаю своим фанатам, как-нибудь соберусь с духом и обязательно покрашусь!", — отметил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем занимается Олег Скрипка во время войны.