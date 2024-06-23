Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі

У Міндовкілля запевняють, що контролюють ситуацію

Над Кривим Рогом літає хмара, яка утворилась внаслідок неконтрольованого викиду на коксохімічному заводі. Сталось це через раптове відключення електропостачання потужностей.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Проте у Міндовкілля наголосили, що ситуація під контролем.

"Сьогодні вранці на Коксохімічному заводі у м.Кривий Ріг стався неконтрольований викид у атмосферне повітря та поява хмари. За інформацією АрселорМіттал Кривий Ріг, це сталося через раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми", — повідомили у міністерстві.

Зазначається, що всі датчики мобільного застосунку "ЕкоЗагроза" показують відсутність перевищення забруднення атмосферного повітря у Кривому Розі.

Водночас інформацію про неконтрольований викид повідомила також заступниця голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради Олена Криворучкіна.

"Наразі на місці працюють всі фахові служби. Завдання №1: мінімізувати наслідки аварії. Друге завдання: встановити реальні причини аварії та вжити заходів для недопущення повторення подібного", — заявила нардеп. За її словами, масштаби події не слід прирівнювати до екологічної катастрофи.

Зауважимо, що мешканцям міста рекомендують не відкривати вікна. За словами жителів, у повітрі відчувався різкий неприємний сморід.

Рівень забруднення повітря

Раніше "Телеграф" писав, що Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (входить до Групи Метінвест) може повністю припинити роботу. Річ у тім, що до цього може призвести рішення Кабміну про надання електропостачання тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.