Стала известна причина внезапного выброса на коксохиме в Кривом Роге

В Минокружении уверяют, что контролируют ситуацию

Над Кривым Рогом летает облако, образовавшееся в результате неконтролируемого выброса на коксохимическом заводе. Произошло это из-за внезапного отключения электроснабжения мощностей.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Однако в Минокружении отметили, что ситуация под контролем.

"Сегодня утром на Коксохимическом заводе в г. Кривой Рог произошел неконтролируемый выброс в атмосферный воздух и появление облака. По информации АрселорМиттал Кривой Рог, это произошло из-за внезапного отключения ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы", — сообщили в министерстве.

Все датчики мобильного приложения "ЭкоУгроза" показывают отсутствие превышения загрязнения атмосферного воздуха в Кривом Роге.

В то же время, информацию о неконтролируемом выбросе сообщила также заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Елена Криворучкина.

"В настоящее время на месте работают все профессиональные службы. Задача №1: минимизировать последствия аварии. Вторая задача: установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного", — заявила нардеп. По ее словам, масштабы происшествия не следует приравнивать к экологической катастрофе.

Заметим, что горожанам рекомендуют не открывать окна. По словам жителей, в воздухе ощущалась резкая неприятная вонь.

Уровень загрязнения воздуха

Ранее "Телеграф" писал, что Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (входит в Группу Метинвест) может полностью прекратить работу. Дело в том, что к этому может привести решение Кабмина о предоставлении электроснабжения предприятиям, импортирующим 80% от своих потребностей.