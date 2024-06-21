Від 200 до тисячі гривень: скільки коштує доїхати з Києва до Одеси різними видами транспорту

Найбюджетніший варіант - плацкарт

Курортний сезон в Одесі у самому розпалі, тому пляжі вже радо приймають чималий потік туристів. Але питання вартості відпочинку та дороги до приморського міста й досі цікавить українців.

"Телеграф" розповість, скільки коштує дорога з Києва до Одеси на потязі, автобусі та авто.

Київ-Одеса на поїзді

Одним з найбюджетніших варіантів можна вважати подорож на потязі, адже поїздка у плацкарті за вище вказаним маршрутом коштуватиме — 286,38 грн. У купейному вагоні вартість вища — 742,78 грн. Зауважимо, що на поїзд квитки слід купувати завчасно, бо вони у пляжний сезон розлітаються, як гарячі пиріжки.

Ціни на поїздку потягом вказані лише з врахуванням постільної білизни і без пільг. Наразі з Києва до Одеси курсує два поїзди, і з кондиціонером лише купейні вагони. Тривалість такої поїздки від 9 до 15 годин.

Київ-Одеса на автобусі

Подорож до курортного міста на автобусі займає менше часу, ніж потягом, від 5 до 7 годин, але і вартість її вища. Білети з Києва до Одеси коштують від 500 до 850 грн. Ціна залежить від перевізників, моделі транспорту та наявності додаткових послуг, на кшталт кондиціонування, телевізора тощо.

Київ-Одеса на авто

Доїхати до курортного містечка можна і попутним авто, скористувавшись відомим сервісом бла-бла-кар. Ціна такої подорожі стартує від 745 грн, вона залежить вже на 100% від перевізника.

Одним з мінусів такої подорожі є те, що місця дуже обмежені, тому поїхати родиною навряд чи вийде. Але дорога на авто займає приблизно 5 годин.

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