Рус

"Тепер офіційно перед Богом і Україною": нардеп Лозинський одружився, що відомо про його кохану (фото)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Освідчився Роман Лозинський на початку 2024 року Новина оновлена 23 червня 2024, 19:28
Освідчився Роман Лозинський на початку 2024 року. Фото Колаж

Весілля зіграли на Тернопільщині

Народний депутат від партії "Голос" і військовослужбовець Роман Лозинський одружився зі своєю коханою — викладачкою Українського Католицького університету Світланою Кісільовою. Побралась пара у Тернопільській області.

Про це молодята повідомили у Facebook. Місцем весілля став простір Літепло.

"Одружились. В ці темні часи, ми є один в одного. Тепер офіційно перед Богом і Україною. P.S. Цей світлий день розділили зі своїми у надзвичайному просторі Літепло на Тернопільщині, якби хто питав. Любов перемагає все", — йдеться у спільному дописі молодят.

Подружжя також додало фотографію у весільних вбраннях. А фотографіями з весілля поділилась одна з його гостей ексміністерка освіти Ганна Новосад і продакт-менеджерка Оксана Крикун, яка своїх сториз опублікувала декілька кадрів.

Зауважимо, що про заручини Лозинський і Кісільова оголосили у січні 2024 року.

Роман Лозинський у вересні 2023 року повернувся до роботи у Верховній Раді після 15 місяців служби у лавах ЗСУ. Нардеп брав участь у бойових діях та проходив службу на херсонському напрямку фронту у складі в 73 морському центрі ССО. За свій внесок у боротьбу проти росіян він отримав нагороду Золотий хрест.

Молодят привітали

У коментарях під дописом молодят щиро вітають та бажають довгих років шлюбу.

Що відомо про його кохану

Світлана Кісильова працювала Радником з комунікацій у Міністерстві освіти та науки України до 2020 року. На сьогодні працює спеціалістом із соціальної та поведінкової зміни у дитячому фонді ООН — UNICEF Україна, а також лектором в Українському католицькому університеті.

Раніше "Телеграф" писав, що українська медикиня, командирка медичного батальйону "Госпітальєри" та політична діячка Яна Зінкевич вийшла заміж. Її обранцем став військовий з позивним "Немо", з яким вони уже разом 7 років.

Теги:
#Весілля #Роман Лозинський