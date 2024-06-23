"Тепер офіційно перед Богом і Україною": нардеп Лозинський одружився, що відомо про його кохану (фото)

Весілля зіграли на Тернопільщині

Народний депутат від партії "Голос" і військовослужбовець Роман Лозинський одружився зі своєю коханою — викладачкою Українського Католицького університету Світланою Кісільовою. Побралась пара у Тернопільській області.

Про це молодята повідомили у Facebook. Місцем весілля став простір Літепло.

"Одружились. В ці темні часи, ми є один в одного. Тепер офіційно перед Богом і Україною. P.S. Цей світлий день розділили зі своїми у надзвичайному просторі Літепло на Тернопільщині, якби хто питав. Любов перемагає все", — йдеться у спільному дописі молодят.

Подружжя також додало фотографію у весільних вбраннях. А фотографіями з весілля поділилась одна з його гостей ексміністерка освіти Ганна Новосад і продакт-менеджерка Оксана Крикун, яка своїх сториз опублікувала декілька кадрів.

Зауважимо, що про заручини Лозинський і Кісільова оголосили у січні 2024 року.

Роман Лозинський у вересні 2023 року повернувся до роботи у Верховній Раді після 15 місяців служби у лавах ЗСУ. Нардеп брав участь у бойових діях та проходив службу на херсонському напрямку фронту у складі в 73 морському центрі ССО. За свій внесок у боротьбу проти росіян він отримав нагороду Золотий хрест.

Молодят привітали

У коментарях під дописом молодят щиро вітають та бажають довгих років шлюбу.

Що відомо про його кохану

Світлана Кісильова працювала Радником з комунікацій у Міністерстві освіти та науки України до 2020 року. На сьогодні працює спеціалістом із соціальної та поведінкової зміни у дитячому фонді ООН — UNICEF Україна, а також лектором в Українському католицькому університеті.

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