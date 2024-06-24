Онлайн-свадьба в "Дії": первые украинцы поженились по видеосвязи, среди них есть нардеп

Бета-тестирование в самом разгаре

В Украине тестирование женитьбы в онлайн-формате в приложении "Дія" в самом разгаре. Сейчас уже 2,5 тысячи пар зарегистрировались.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Отмечается, что ключевая аудитория услуги — пары на расстоянии.

"Брак по видеосвязи — это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Дії"", — пишет Федоров.

Отметим, что первыми влюбленными, женившимися онлайн, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподавательница УКУ Светлана Кисилева. Однако на росписи пара была, ведь кроме любви друг к другу имеет страсть к инновациям.

Разработчики онлайн-свадьбы говорят, что она не только для людей на расстоянии, что доказали Роман и Светлана. Ведь можно совмещать онлайн-церемонию и оффлайн-свадьбу.

"Украина — первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ГРАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материкам", — говорится в сообщении.

Напомним, больше об онлайн-женитьбе, регистрации и тонкостях процедуры читайте в материале "Телеграфа": "Свадьба по видео: как будет происходить дистанционная регистрация браков в "Діє" ".

Ранее "Телеграф" писал, что основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Зинкевич вышла замуж. Уже известно, кто стал ее избранником.