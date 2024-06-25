Где ждать грозовых дождей и штормового ветра: прогноз погоды на ближайшие дни

В течение недели местами столбики термометров будут подниматься до +32 градусов

Погоду в Украине во вторник, 25 июня, будет определять мощный антициклон Bie. Сильных осадков не прогнозируется, но локальные грозовые дожди не исключены на севере, в центре и на востоке Украины.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко. На западе и юге — без осадков, солнечно. При этом на востоке Украины ожидается сильный северный ветер, вероятно, до штормовых порывов.

"Температура воздуха 25 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23 +29 градусов, в южной части и в Закарпатье до +30 градусов. В Киеве вторник будет теплым, без жары, до +25 градусов. Днем без существенных осадков", — пишет синоптик.

По ее прогнозам, текущая неделя порадует украинцев хорошей погодой. По преимуществу будет сухо и солнечно. Только в областях, расположенных вблизи Карпат, местами ожидаются дожди с грозами. Днем воздух в Украине будет прогреваться до +27 +32 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода будет в Киеве в ближайшие дни. Осадков в столице не прогнозируется.

Кроме того, мы писали, какая погода стоит в Одессе. В начале текущей недели температура воды в море достигнет более +23 градусов.