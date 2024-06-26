Тищенко отпраздновал свой арест в ресторане? Электронный браслет на него надели не сразу (фото и видео)

"Слугу народа" в конце концов все же "заковали" в браслет

На народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко надели электронный браслет не сразу после решения суда. Перед этим он успел "отметить" приговор в одном из столичных ресторанов.

О том, что браслет Тищенко надели не сразу после избрания ему меры пресечения, сообщили в прокуратуре "Суспільному". Киевские Telegram-каналы опубликовали видео на котором, как утверждается, Тищенко после суда сидел в ресторане одной из столичных гостиниц.

Вскоре в сети появилось фото, как на Тищенко все же надевают электронный браслет. Отмечается, что это произошло в 22:30, и после этого он отправился домой.

Напомним, 20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напала "свита" Тищенко. Мужчина в этот момент гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечание по поводу охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников". 25 июня Тищенко сообщили о подозрении в незаконном лишении человека свободы. Кроме того, у него провели обыски, во время которых нардеп показательно разбил свой телефон. В тот же день состоялся суд по избранию "слуге народа" меры пресечения, его отправили под домашний арест.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Тищенко в суде перед арестом. Он выступил с обвинениями в адрес полицейских, прокурора и других лиц.