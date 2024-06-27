"Упевнений, рішення будуть прийняті": Зеленський здивував заявою щодо Білорусі та ЄС

Кожна будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської сім’ї

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Білорусь це також європейська нація, і в майбутньому вона має стати частиною Європейського Союзу. Білоруському народу слід розпочати переговори із цього приводу після звільнення від російської де-факто окупації.

Про це глава держави сказав під час свого виступу на відкритті засідання саміту ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда". Він наголосив, що кожна будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської родини.

"Це справедливо для України. Це вірно для Молдови, Балкан, Грузії. Я впевнений, що момент Грузії настане. І я впевнений, що будуть ухвалені рішення щодо Білорусі", — сказав Зеленський.

Він додав, що РБ також є європейською нацією і в майбутньому вона має бути у Європейському Союзі.

Також президент висловив свою подяку європейським партнерам за початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, який відбувся 25 червня у Люксембурзі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща та ще три країни закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордонів із Білоруссю та Росією. Тим самим вони хочуть захиститися від можливої агресії країни-агресора.