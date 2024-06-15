В Євросоюзі погодили початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до блоку: деталі

Міжурядова конференція з приводу початку переговорів вже запланована на 25 червня

Країни Європейського Союзу 15 червня досягли принципової згоди на рівні постійних представників щодо рамок переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Раніше в ЄС існували побоювання, що Угорщина спробує заблокувати переговорний процес.

Про це повідомило Головування Бельгії в Раді Європейського Союзу. Зазначається, що міжурядова конференція з приводу початку переговорів вже запланована на 25 червня.

"Посли принципово погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови",- зазначається в дописі.

Європейська комісія 7 червня рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього місяця, тобто до того, як Угорщина розпочне головування у Раді ЄС у липні. Київ виконав попередні умови.

Раніше посол ЄС в Україні розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу", що потрібно, щоб переговори про вступ стартували та чому Україні буде легше далі просуватися на шляху до Євросоюзу: "До початку переговорів щодо вступу України до ЄС залишилося два кроки: посол Євросоюзу Катаріна Матернова".