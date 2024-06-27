Що потрібно, щоб зупинити терор Росії: Зеленський назвав дві необхідні умови

Важливо, щоб кожен оголошений пакет потрапляв на фронт якнайшвидше

Той тиск, який Заходу на Росію зараз є недостатнім. Україні необхідне озброєння, повітряний щит та далекобійність.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на засіданні Європейської ради. За його словами, основа для зупинки російського терору — це завдання ударів на великі відстані й сучасна ППО.

Глава держави також нагадав, що у травні загарбники розпочали новий наступ на сході України.

"Завдяки хоробрості наших людей і рішенню наших партнерів ми зупинили цей наступ. Але цей наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо", — підкреслив президент.

Перша складова для протистояння ворогові – зброя, як зазначив Зеленський.

"Артилерія, снаряди, дотримання обіцянок важливі не тільки для захисту життів, а й для руйнування російської ілюзії, що вони можуть чогось досягти у війні. Важливо й фінансування. Як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Своєчасне фінансування", — додав він.

Також має значення логістика. Важливо, щоб кожен оголошений пакет потрапляв на фронт якнайшвидше.

"По-друге, повітряний щит і далекобійність. Ми працюємо над захистом від російських ракет Харкова. Це можливо завдяки знищенню російських пускових установок поблизу кордону. Також ми повинні захистити Харків та інші міста від керованих авіабомб", — пояснив Володимир Зеленський.

На думку президента, основа для зупинки російського терору – це завдання ударів на великі відстані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 червня український президент прибув до Брюсселя та підписав гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією.