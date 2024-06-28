Назначен новый глава ГСЧС: кто им стал и чем он известен

Имеет медали за оборону Мариуполя и Авдеевки

Кабинет министров Украины назначил нового председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Им стал Андрей Даник.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Кабинетом министров назначен Даник Андрей Николаевич главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ", — говорится в сообщении.

Андрей Даник

Отмечается, что с февраля 2024 года Даник занимал должность временного исполняющего обязанности главы ГСЧС.

Что известно о новом главе ГСЧС

Андрей Даник родился в 1978 году в Кропивницком Кировоградской области. В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность.

С июля 1998 он занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области. С мая 2013 находился в распоряжении председателя Главного управления ГСЧС в Донецкой области. В августе 2015 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

С января 2020 года по сентябрь 2023 года возглавлял Главное управление ГСЧС в Черкасской области. В сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя председателя ГСЧС. С 27 февраля 2024 занимал должность временно исполняющего обязанности председателя ГСЧС Украины.

У Даника много наград и среди них: Нагрудный знак "За отвагу в чрезвычайной ситуации" (2015 год), Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2017 год), медаль "За оборону Авдеевки" (2017 год), памятная медаль "За оборону Мариуполя" (2017 год), Награда Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2017 год) и т.д.

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