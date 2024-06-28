Брати м'ясо та йти на річку: температура в Києві на вихідних може піднятись до +32 градусів

Цими днями дощі не зіпсують відпочинок

У столиці України продовжує триматись сонце та спека. Синоптики прогнозують, що 28-30 червня на небі хоч і будуть плавати хмари, але прохолоди вони не принесуть.

Найбільша денна температура передбачається у неділю. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Протягом 28 червня на небі переважатиме сонячна погода, але у другій половині п'ятниці прогнозується мінлива хмарність. Вдень показники на термометрах сягатимуть до +29 градусів, а вночі температура опустилась до +19 градусів. Вітри цього дня не перевищать слабкі 5 м/с.

У перший вихідний цього тижня, 29 червня, також передбачається ясне небо, але знову невелика похмурість. Повітря вдень прогріється до +30 градусів. Вночі термометри покажуть +20 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються лише в денний час — слабкі 4 м/с.

У неділю, 30 червня, лише вдень очікується мінлива хмарність. Цей вихідний принесе ще більше збільшення денної та нічної температури, адже показники на термометрах сягатимуть +32 градусів та +21 градус відповідно. Сила вітрів коливатиметься від легких 2 м/с до слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується сильна спека, однак одному регіону пощастить зі дощами.