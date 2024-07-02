"Доброго вечора", "Добривечір" або "Добрий вечір": як правильно вітатись українською

Виявляється, не все так просто

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато російськомовних переходять на українську мову. Особлива увага приділяється привітанням. Наприклад, раніше форми "добрий ранок", "доброго дня", "доброго вечора" раніше були невластиві українській мові, проте зараз мова не стоїть на місці й з часом змінюється.

Про це розповіла мовознавець, викладачка української мови Наталія Вуйтик у коментарі "Вечір". Вона додала, що форма привітання один одного також може еволюціонувати.

"Наприклад, після повномасштабного вторгнення стала відома фраза "Доброго вечора, ми з України". Її було чути скрізь, особливо після появи треку гурту PROBASS ∆ HARDI. І сама фраза, і її варіанти поступово стали фольклорними", — додала вона.

Таким чином, аргумент про народну мовну традицію можна застосувати й для "Доброго вечора". Тому можна вживати всі три варіанти вітання — і "Добрий вечір", і "Добривечір", і "Доброго вечора".

Раніше ми розповідали, як правильно прощатися українською мовою. Також "Телеграф писав, як правильно висловлювати подяку рідною мовою.