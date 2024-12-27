Гендиректор ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту: як він себе почуває

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив "смертоносну ескалацію"

У п'ятницю, 27 грудня, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що разом із командою потрапив під обстріл аеропорту "Сана" в Ємені. Один із членів екіпажу гуманітарної авіації ООН зазнав поранення.

Про це Гебреєсус повідомив у соцмережах. За його словами, перш ніж вони зможуть вилетіти, потрібно буде дочекатися усунення пошкоджень аеропорту.

"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака зазнав поранення. […] Перш ніж ми зможемо вилетіти, нам потрібно буде дочекатися усунення пошкоджень аеропорту. Я та мої колеги з ООН та ВООЗ у безпеці", — написав він.

Інформаційне агентство Saba, підпорядковане хуситам, повідомило, що троє людей загинули в аеропорту та ще 30 зазнали поранень. Також три людини загинули та 10 зазнали поранень в західній провінції Ходейда.

Армія Ізраїлю заявила, що завдала "ударів по військових цілях на основі даних розвідки". В ООН кажуть, що ціллю ударів був Міжнародний аеропорт Сани, порти Червоного моря та електростанції.

Гендиректор ВООЗ повідомив, що наразі місія з переговорів щодо звільнення затриманих співробітників ООН та оцінки гуманітарної ситуації в Ємені завершена.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив "смертоносну ескалацію" між Єменом та Ізраїлем після ізраїльських авіаударів.

Гутерреш закликав поважати міжнародне гуманітарне право та наголосив, що авіаудари по портах та аеропорту становлять серйозну небезпеку для гуманітарних операцій у той час, коли мільйони людей потребують життєво необхідної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль завдав потужних ударів по складах озброєння в Сирії. Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини заявив, що таких сильних ударів не було з 2012 року.