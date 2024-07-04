Притула розповів, як у Британії випадково зустрів сина Порошенка: чим він займався (фото)

Сталося це у Бірмінгемі

Сина колишнього президента України Петра Порошенка випадково помітили у Великій Британії. Там він перевіряв техніку, перед покупкою для ЗСУ.

Про це в інтерв’ю "УП" розповів волонтер та громадський діяч Сергій Притула. За його словами, сталося це у Бірмінгемі приблизно місяць тому. Туди Притула прибув для зустрічі із людьми, які продають бронетехніку.

"Заходжу я в ангар, де стоять броньовані автомобілі Land Rover, і бачу, як два хлопці вовтузяться в двигуні. Я почав знімати відео і питати у них про те, що вони тут роблять. А вони відповідають: "дивимося, чи полагодили англійці, те, на що ми вказували". Все ж таки відбувається підготовка перед купівлею та відправкою техніки в Україну. Ми з ними поговорили, а потім один із них запропонував сфотографуватися. Я з ними обнявся і зробив фото", — розповідають голова благодійного фонду.

Як виявилося, зазначає Притула, один із них був син Петра Порошенка.

"Порядний хлопець. Хоче займатися чимось корисним і займається. Тому зараз удома у Петра Олексійовича є фото Притули, десь на стіні в рамці. Не можу пообіцяти, що зроблю те саме в себе вдома", — додав волонтер.

Варто зазначити, що на сторінках Притули у соцмережах цього фото не вдалося знайти, проте приблизно місяць тому волонтер записував відео з ангару з технікою у Бірмінгемі. На ньому видно, як двоє молодих людей прогрівають двигун у бронетехніки, яка за словами Притули призначала для "Азова". Можна припустити, що йдеться саме про цей момент, а на ролику один із хлопців — син Порошенко.

Що відомо про дітей Порошенка

Колишній президент України має двох синів Михайла та Олексія.

За даними ЗМІ, 22-річний Михайло давно живе за кордоном — ще паралельно з навчанням у Кловському ліцеї у Києві він навчався в одному із найпрестижніших та найдорожчих коледжів Великобританії — Concord College.

Наразі Михайло Порошенко навчається на магістратурі Лондонської школи бізнесу з фінансового аналітика. Також він проходив стажування у тамтешній компанії GP Bullhound, яка займається інвестиційним банкінгом.

Олексій Порошенко, колишній депутат Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, від початку повномасштабного вторгнення не повертався до України. Як пише "Інформатор", ймовірно, він також проживає в Лондоні зі своєю дружиною Юлією та двома їхніми дітьми.

Ймовірно, у ролику йдеться про молодшого сина Петра Порошенка - Михайла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один із головних пропагандистів Кремля сконфузився із сином Порошенком.