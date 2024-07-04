Притула рассказал, как в Британии случайно встретил сына Порошенко: чем он занимался (фото)

Произошло это в Бирмингеме

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко случайно заметили в Великобритании. Там он проверял технику, перед покупкой для ВСУ.

Об этом в интервью "УП" рассказал волонтер и общественный деятель Сергей Притула. По его словам, произошло это в Бирмингеме примерно месяц назад. Туда Притула прибыл для встречи с людьми, которые продают бронетехнику.

"Захожу я в ангар, где стоят бронированные автомобили Land Rover, и вижу, как два парня возятся в двигателе. Я начал снимать видео и спрашивать у них о том, что они тут делают. А они отвечают: "смотрим, починили ли англичане, то, на что мы указывали". Все же происходит подготовка перед покупкой и отправкой техники в Украину. Мы с ними поразговаривали, а потом один из них предложил сфотографироваться. Я с ними обнялся и сделал фото", — рассказывают глава благотворительного фонда.

Как оказалось, отмечает Притула, один из них был сын Петра Порошенко.

"Порядочный парень. Хочет заниматься чем-то полезным и занимается. Поэтому сейчас дома у Петра Алексеевича есть фото Притулы, где-то на стене в рамке. Не могу пообещать, что сделаю то же самое у себя дома", — добавил волонтер.

Стоит отметить, что на страницах Притулы в соцсетях этого фото не удалось найти, однако примерно месяц назад волонтер записывал видео из ангара с техникой в Бирмингеме. На нем видно, как двое молодых людей прогревают двигатель у бронетехники, которая, по словам Притулы, предназначала для "Азова". Можно предположить, что речь идет именно об этом моменте, а на ролике один из парней — сын Порошенко.

Что известно о детях Порошенко

У бывшего президента Украины есть двое сыновей Михаил и Алексей.

По данным СМИ, 22-летний Михаил давно живет за границей — еще параллельно с учебой в Кловском лицее в Киеве он учился в одном из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании — Concord College.

Сейчас Михаил Порошенко учится на магистратуре Лондонской школы бизнеса по финансовому аналитику. Также он проходил стажировку в тамошней компании GP Bullhound, которая занимается инвестиционным банкингом.

Алексей Порошенко, бывший депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, с начала полномасштабного вторжения не возвращался в Украину. Как пишет "Информатор", по всей вероятности, он тоже проживает в Лондоне со своей женой Юлией и двумя их детьми.

Вероятно, в ролике речь идет о младшем сыне Петра Порошенко — Михаиле.

Напомним, ранее мы писали о том, что один из главных пропагандистов Кремля оконфузился с сыном Порошенко.