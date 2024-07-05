Мінкульт і Мінспорту можуть об’єднати: коли вирішиться доля двох міністерств, з’явилися строки

Планується проведення соцзамірів, щоб краще організувати процес злиття

Міністерство молоді та спорту України незабаром можуть об’єднати з Міністерством культури та інформаційної політики після Олімпіади в Парижі 26 липня. Це питання зараз на порядку денному.

Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "Чи справді Зеленський планує звільнити Шмигаля? Що кажуть у Кабміні, ОП та Верховній Раді".

Зазначимо, що Міністерство культури та інформполітики вже рік очолює із приставкою в.о. Ростислав Карандєєв. Тим часом Матвія Бідного вже 9 місяців не призначають повноцінним головою Мінспорту. При цьому його випробувальний термін три місяці закінчився ще на початку поточного року.

Відсутність кадрових призначень пояснюється не лише складністю пошуку кандидатур, а й відсутністю реформи уряду, яку Денис Шмигаль анонсував разом із президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляють джерела "Телеграфа" в Офісі президента та уряді, на порядку денному залишається питання об’єднання цих двох міністерств.

Водночас джерела в оточенні Матвія Бідного кажуть, що "все вирішуватиметься після Олімпіади". Також, за словами співрозмовників, планується проводити соцзаміри, щоби краще організувати процес злиття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, ким Зеленський може замінити Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем’єр-міністра України.