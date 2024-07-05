Минкульт и Минспорта могут объединить: когда решится судьба двух министерств, появились сроки

Планируется проведение соцзамеров, чтобы лучше организовать процесс слияния

Министерство молодежи и спорта Украины могут вскоре объединить с Министерством культуры и информационной политики после Олимпиады в Париже 26 июля. Этот вопрос сейчас на повестке дня.

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Действительно ли Зеленский планирует уволить Шмыгаля? Что говорят в Кабмине, ОП и Верховной Раде".

Отметим, что Министерство культуры и информполитики уже год возглавляет с приставкой и.о Ростислав Карандеев. Тем временем Матвея Бидного уже 9 месяцев не назначают полноценным главой Минспорта. При этом его испытательный срок в три месяца истек еще в начале текущего года.

Отсутствие кадровых назначений объясняется не только сложностью поиска кандидатур, но также и отсутствием реформы правительства, которую Денис Шмыгаль анонсировал вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщают источники "Телеграфа" в Офисе президента и правительстве, на повестке дня остается вопрос объединения этих двух министерств.

В то же время источники в окружении Матвея Бидного говорят, что "все будет решаться после Олимпиады". Также, по словам собеседников, планируется проводить соцзамеры, чтобы лучше организовать процесс слияния.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кем Зеленский может заменить Дениса Шмыгаля, который занимает пост премьер-министра Украина.