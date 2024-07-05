Жорсткі відключення тривають: в Укренерго розповіли про графіки 6 липня

Українців закликають економити електроенергію

У суботу, 6 липня, графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом всього дня. При цьому, більше частину дня будуть задіяні дві черги одночасно, а в найбільш пікові години — одразу три.

Про це попередили в "Укренерго". Зауважили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", — попередили у компанії.

До слова, черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги та яку саме чергу відключати зараз – визначають обленерго у кожному регіоні окремо.

В "Укренерго" також нагадали, що головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці обурюються через "нечесне" відключення світла. У ДТЕК відповіли.