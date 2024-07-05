Жесткие отключения продолжаются: в Укрэнерго рассказали о графиках 6 июля

Украинцев призывают экономить электроэнергию

В субботу, 6 июля, графики почасовых отключений света будут действовать в течение всего дня. При этом большую часть дня будут задействованы две очереди одновременно, а в наиболее пиковые часы — сразу три.

Об этом предупредили в "Укрэнерго". Заметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы – две очереди", — предупредили в компании.

К слову, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей использовать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди и какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе отдельно.

В "Укрэнерго" также напомнили, что главная причина применения графиков почасовых отключений – последствия восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне совершили с начала этого года.

Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или Финляндии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы возмущаются из-за "нечестного" отключения света. В ДТЭК ответили.